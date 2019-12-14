Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığından dolayı Cristian Sapunaru takımdan ayrı olarak çalıştı. 3 haftalık sakatlığını atlatan Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba takımla birlikte çalıştı. Geçtiğimiz günlerde baba olan Modou Barrow ve 4. sarı kartı gören ve maç kadrosunda yer almayacak olan Sackey de antrenmana katıldı.
Denizlispor, yarın sabah gerçekleştireceği ter idmanı ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
14.12.2019 - 16:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizlispor, Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığından dolayı Cristian Sapunaru takımdan ayrı olarak çalıştı. 3 haftalık sakatlığını atlatan Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba takımla birlikte çalıştı. Geçtiğimiz günlerde baba olan Modou Barrow ve 4. sarı kartı gören ve maç kadrosunda yer almayacak olan Sackey de antrenmana katıldı.
Etiketler : Denizlispor,
668725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/668725.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Beşiktaş
14
8
3
3
6
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
6
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
7
Galatasaray
14
6
5
3
4
23
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
11
Gaziantep FK
14
4
5
5
-6
17
12
Çaykur Rizespor
14
5
2
7
-8
17
13
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
15
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
16
Kasımpaşa
14
3
3
8
-6
12
17
Kayserispor
14
2
4
8
-16
10
18
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 20:30
Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor
14.12.2019 15:00
Rizespor 0 - 3 Kasimpaşa
14.12.2019 17:00
Gençlerbirliği - Göztepe
14.12.2019 20:00
Galatasaray - Ankaragücü
15.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kayserispor
15.12.2019 16:30
Sivasspor - Fenerbahçe
15.12.2019 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16.12.2019 20:00
Trabzonspor - Denizlispor
16.12.2019 20:00
Başakşehir - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
4
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
5
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
6
Ümraniye
14
6
4
4
4
22
7
Keçiörengücü
14
5
7
2
3
22
8
Menemen Belediyespor
14
6
4
4
1
22
9
Altay
15
5
5
5
1
20
10
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Altınordu
14
3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
14
4
2
8
-7
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
14
1
6
7
-9
9
18
Eskişehirspor
14
4
2
8
-6
5
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 19:00
Altay 1 - 0 Adana Demirspor
14.12.2019 14:00
Erzurumspor 2 - 0 Giresunspor
14.12.2019 14:00
Boluspor 0 - 2 Karagümrük
14.12.2019 16:30
Istanbulspor - Eskişehirspor
14.12.2019 19:00
Adanaspor - Menemenspor
15.12.2019 14:00
Keçiörengücü - Hatayspor
15.12.2019 14:00
ümraniyespor - Osmanlispor
15.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Akhisarspor
15.12.2019 19:00
Altinordu - Bursaspor