Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Haris Hajradinovic’in ceza sahası içine gönderdiği ara pasına hareketlenen Koita, kalecinin yanından düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

26. dakikada sağ kanattan Diomande’nin ortasında Vetrih'in kafa vuruşu kaleci Fatih'te kaldı.

29. dakikada Quaresma’nın sağdan kullandığı köşe atışında oluşan karambolde topu önünde bulan Koita, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2

40. dakikada sol kanattan Aminu Umar’ın gönderdiği pasa hareketlenen Braian Samudio, altı pas önünden kaleye şutunu gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Ümit Öztürk golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

46. dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa hareketlenen Marko Scepovic, Loret Sadiku’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı ve Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

47. dakikada beyaz noktanın başına geçen Boldrin’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Aminu Umar’ın ceza sahası içine gönderdiği topta altıpas önünde topla buluşan Marko Scepovic vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun x, Talbi x, Abdullah x, Melnjak x, Diomande x, Vetrih x (Barış dk. 71 x), Boldrin x, Samudio x (Scepovic dk. 46 x), Umar x (Orhan dk. 80 ?), Oğulcan x

Yedekler: Zafer, Attamah, Atakan, Yusuf, Chatzisaias, Burak, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Fatih xxx, Ben Youssef xx, Popov xxx, Özgür xxx, Fernandez xxx, Sadiku xx, Aytaç xxx, Mustafa xx (İlhan dk. 90 ?), Hajradinovic xx, Quaresma xx (Heintz dk. 65 x), Koita xxx (Abdulrahman dk. 65 x)

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Mame Baba, Çağtay, Furkan, Toptik

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Koita (dk. 17 ve 27), Aytaç (dk. 90+1) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Diomande (dk. 79) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Vetrijh, Orhan, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Quaresma, Aytaç, Ben Youssef, Sadiku, Hajradinovic, Abdulrahman (Kasımpaşa)