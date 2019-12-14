Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Ali Kaldırım'ın sabah antrenmanında ayağının altında ağrı hissettiği belirtilerek, "Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda "plantar fasia"da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilmiştir." denildi.

Miha Zajc'ın ise antrenmanda bileğine darbe aldığı aktarılarak, "Oyuncunun darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı kaydedildi.

YAKLAŞIK 6 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Ayak bileği dönen ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilen Slovak oyncunun yaklaşık olarak 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.