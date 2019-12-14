Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar:



14. dakikada Castro’nun ortasında Jerome’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

24. dakikada Castro’nun pasında ceza sahasında buluşan Serdar Gürler’in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Seuntjens'in kullandığı köşe atışında arka direkte Stancu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe ataşında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wallace Reis kafa vuruşu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

36. dakikada Seuntjens kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Sio, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

67. dakikada Gassama’nın kafa pası ile kalecisine dönmek isterken araya giren Stancu röveşata ile topu filelerle buluşturdu. 3-1

77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Sio’nun pasında buluşan Seuntjens’in vuruşunu kaleci Beto kurtardı.

84. dakikada Sio’nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nadir Çiftçi’nin vuruşunu kaleci Beto kurtardı.