Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce görülmemiş bir şekilde yayıncı kuruluş mikrofonuna 3 kaptan beraber geldi. İşte Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk'un açıklamaları:

SELÇUK İNAN: "ÖZÜR DİLİYORUZ"

"Taraftarlarımızdan bu durumu yaşattığımız için, hem ligdeki durum, hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki durum bize yakışmıyor, özür diliyoruz. Bunu düzeltecek olan da biz oyuncu grubuyuz. Galatasaray'ı layık olan yere taşıyacağız, bundan emin olsun taraftarlar."

MUSLERA: "SUÇLU BİZİZ! BURADAN ÇIKACAĞIZ"

"Biz burada Selçuk'la daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız."

DONK: "KENDİ ARAMIZDA KONUŞTUK"

"Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor."