Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 79-66 yendi. Hafta içinde THY Euroleague’deki Türk derbisini rakibinin sahasında kazanmayı başaran Anadolu Efes, bu defa da Sinan Erdem’deki lig mücadelesinden galip ayrıldı. Karşılaşmaya iki takım da iyi savunma yaparak başladı. Dengeli giden oyunda ilk periyodu Efes 17-14, ilk devreyi de 35-34 üstün kapattı. Fenerbahçe’nin soyunma odasından dönüşlerdeki arızası devam edince Efes farkı açmaya başladı: 61-44.



> Güle oynaya kazandı

Son çeyrekte de dış şutlarda başarılı olan Anadolu Efes farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı da 79-66 kazandı. Lacivert-beyazlılarda sayı üreten altı isim de maçı çift hanelerde tamamladı. Anadolu Efes’in en skorer ismi 16 sayıyla Krunoslav Simon oldu. Fenerbahçe Beko’da ise Nando De Colo 17 sayı kaydetti. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde geride kalan 12 haftada 11. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise ligde üçüncü yenilgisini yaşadı.



OBRADOVIC ÇOK KIZGIN

Karar vermemiz lazım

Fenerbahçe’nin koçu Obrodovic maçtan sonra “Bir karar vermemiz lazım. Ya savaşıp kazanacağız ya da böyle devam edeceğiz. Tablo bizim için çok kötü. Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum” dedi.

Salon: Sinan Erdem

hakemler: Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Özlem Yalman



Anadolu Efes - 79

Singleton (14s), Larkin (14s,6a), Simon (16s,9r), Micic (15s), Pleiss (10s,7r), Buğrahan (10s), Doğuş (1r), Sertaç (2r), Tolga.



Fenerbahçe Beko - 66

De Colo (17s,5r), Sloukas (4s,7a), Kalinic (4s,5a), Ahmet (8s), Williams (7s), Dixon (3s), Melih (10s), Westermann (8s), Berkay (5s), Egehan.

periyotlar: 17-14, 18-20, 26-10, 18-22

İLK YARI SONUCU: 35-34 (A. Efes lehine)