Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun oynayan sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligdeki sekizinci galibiyetini elde etti. Ertuğrul Erdoğan’ın takımında Alex Poythress 28 dakika süre aldığı karşılaşmayı 21 sayı, 7 ribaundla tamamlarken, Tai Webster da galibiyete 13 sayı, 9 asistlik katkıda bulundu. Büyükçekmece’de ise Upshaw’ın 23 sayı, 14 ribaundluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Diğer sonuç: Ormanspor-Tofaş: 76-94.
Aslan Alex’le galip
15.12.2019 - 05:07 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 05:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
IING Basketbol Süper Ligi’nde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanda karşılaştığı Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi 87-77’lik skorla mağlup etti.
Etiketler : Alex Poythress,
668805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/668805.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Beşiktaş
14
8
3
3
6
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
6
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
7
Galatasaray
14
6
5
3
4
23
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
11
Gaziantep FK
14
4
5
5
-6
17
12
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
13
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
14
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
15
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
14
2
4
8
-16
10
18
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 20:30
Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor
14.12.2019 15:00
Rizespor 0 - 3 Kasimpaşa
14.12.2019 17:00
Gençlerbirliği - Göztepe
14.12.2019 20:00
Galatasaray - Ankaragücü
15.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kayserispor
15.12.2019 16:30
Sivasspor - Fenerbahçe
15.12.2019 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16.12.2019 20:00
Trabzonspor - Denizlispor
16.12.2019 20:00
Başakşehir - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
4
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
5
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
6
Ümraniye
14
6
4
4
4
22
7
Keçiörengücü
14
5
7
2
3
22
8
Menemen Belediyespor
14
6
4
4
1
22
9
Altay
15
5
5
5
1
20
10
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Altınordu
14
3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
14
4
2
8
-7
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
14
1
6
7
-9
9
18
Eskişehirspor
14
4
2
8
-6
5
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 19:00
Altay 1 - 0 Adana Demirspor
14.12.2019 14:00
Erzurumspor 2 - 0 Giresunspor
14.12.2019 14:00
Boluspor 0 - 2 Karagümrük
14.12.2019 16:30
Istanbulspor - Eskişehirspor
14.12.2019 19:00
Adanaspor - Menemenspor
15.12.2019 14:00
Keçiörengücü - Hatayspor
15.12.2019 14:00
ümraniyespor - Osmanlispor
15.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Akhisarspor
15.12.2019 19:00
Altinordu - Bursaspor