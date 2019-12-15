Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun oynayan sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligdeki sekizinci galibiyetini elde etti. Ertuğrul Erdoğan’ın takımında Alex Poythress 28 dakika süre aldığı karşılaşmayı 21 sayı, 7 ribaundla tamamlarken, Tai Webster da galibiyete 13 sayı, 9 asistlik katkıda bulundu. Büyükçekmece’de ise Upshaw’ın 23 sayı, 14 ribaundluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Diğer sonuç: Ormanspor-Tofaş: 76-94.