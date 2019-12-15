Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayağını yorganına göre uzatan kulüplerin başında gelen Trabzonspor için bir transfer iddiası var. Bulgar basınına göre sezon başında da bordo-mavililerin gündemine gelen kanat oyuncusu Jordy Lukoki, Trabzonspor’a çok yakın. Ludogorets forması giyen ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek oyuncu için kulüpler ciddi görüşme halinde. Futbolcu açısından problem olmadığı ve habere göre Trabzonspor’un ocak ayında gerçekleşecek transfer için bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.



> Denizli hazırlıkları

Bu arada UEFA Avrupa Ligi defterini çok önceden kapatan bordo-mavililer ligde yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak. Basel maçında dinlendirdiği yıldızları yarınki mücadelede sahaya sürecek olan Teknik Direktör Ünal Karaman, galibiyetten başka bir düşünceleri olmadığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam kalan 3 maçı da kayıpsız geçip devre arasına iyi bir yerde girmeleri gerektiğini öğrencilerine aktardı.