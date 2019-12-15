Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre büyük şok yaşayan sarı-kırmızılı tribünler sonrasında takımlarına ıslıklarla tepki gösterirken, rakip futbolcuları ise alkışladı. Sarı-lacivertli futbolcular da sarı-kırmızılı taraftarlara alkışla karşılık verdi. Süper Lig’de geride kalan iki sezonun şampiyonu Cimbom, bu sezonun ilk 15 haftasında önemli puan kayıpları yaşadı. Ligdeki 15 maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet gören sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar 21 puan kaybetti.

Efsaneler geçidi

G.Saray için maç öncesi hayli neşeliydi oysa ki. Kulüp, eski futbolcular Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi’yi onurlandırdı ve plaket verdi. İki futbolcuya plaketlerini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak takdim etti. İkiliye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, daha sonra tribünlere çağırdı. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde iki takımı da tribünlere çağırarak destek verdi. Tribünler, ‘Cimbom-Başkent el ele, hep beraber tribüne’ tezahüratı yaptı.

ÜÇLÜ İSTEĞİ

Plaket alan

Melo ve Ujfalusi taraftarların isteğini kırmadı ve ortaya geçerek 3’lü çektirdi. Öte yandan barkovizyondan ikilinin oynadıkları dönemden görüntüleri gösterildi.