Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı takımda son 30 dakikayı 10 kişi oynayan rakip karşısında kaybedilen iki puanın ardından radikal kararlar alınması bekleniyor.



Galatasaray'da Ankaragücü karşılaşması öncesinde sezon başında Roma'dan kiralık olarak transfer edilen Steven Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardında 31 yaşındaki Fransız futbolcu da sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarını takibe bırakmış ve Galatasaray ile ilgili bütün paylaşımlarını silmişti. Galatasaray'ın geldiği günden bu yana beklenilen performansı gösteremeyen Nzonzi'nin kiralık sözleşmesini feshederek devre arasında bu oyuncuyu göndereceği öğrenildi. Fransız orta sahasının ardından ardından bir başka yabancı futbolcu ile daha yolların ayrılmasına karar verildi.



Galatasaray yönetimi Jean Michael Seri’nin menajerini de İstanbul'a çağırdı

Sezon başında Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralanan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuya yolları ayırma kararını iletti. Galatasaray Seri için 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro öderken, satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olarak belirlenmişti. Sarı kırmızılı formayla 17 maçta, 1 gol attıp, 1 de asist yapan Seri'nin ilk yarının bundan sonraki maçlarında oynaması beklenmiyor.



Galatasaray sezon başında 5 yabancı futbolcuyu transfer ederken, Nzonzi ve Seri'nin yanı sıra, Southampton Mario Lemina ile Brighton'tan Florin Andone'yi kiralık, Radamel Falcao'yu ise bonservisiyle kadrosuna dahil etmişti.