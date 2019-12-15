Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Gaziantep FK, bu skorla puanını 20'ye yükseltti.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
34. dakikada gelişen Kayserispor atağında Artem Kravets'in vuruşu yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Gaziantep'te Morais'in pasında kale önündeki Muhammet Demir'in vuruşu üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Morais'in yerden ortasını Kayserispor savunması son anda çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Lung'da kaldı.
67. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Güray Vural sağ köşeyi bularak takımını öne geçirdi. 1-0
72. dakikada Pawlowski'nin yerden ortasına dokunan Kayode takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. 2-0
88. dakikada gelişen Gaziantep atağında, çalımlarla ceza sahasına giren Kenan Özer'in sert vuruşunu kaleci Lung son anda kurtardı.
90+2. dakikada Djedje'in Kenan Özer'e yaptığı hareket sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.
90+3. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0