Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Yeni Malatya canlı izle... Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı kazanan ve son 8 maçta topladığı 22 puanla 2. sıraya kurulan Beşiktaş, ligin etkili futbol oynayan ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu derbi öncesinde taraftarının önünde 3 puan almak istiyor. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ta Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz, N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yeni Malatyaspor'da ise Erez Tozlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce rakibiyle ligde 4 kez karşı karşıya gelen ve bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, lider Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği haftayı hatasız kapatmak istiyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 Y. MALATYASPOR

Canlı Anlatım

18' Guilherme'nin sağdan ortasında Jahovic'e gelen topu Vida uzaklaştırdı.

13' Diaby ceza alanı içerisinde yerde kaldı. Hakem VAR ile görüşüp oyunu devam ettirdi.

11' Orta alandan hızlı bir şekilde rakip yarı alanına geçen Burak Yılmaz'ı arkadan faule durduran Chebake sarı kart gördüSarı Kart - Issam Chebake

9' Elneny'nin uzun pasında ceza alanına giren Burak sıfıra inip içeri çevirdi, top son olarak kendisine çarpıp auta çıktı.

7' Chebake'in ortasında Murat ceza alanında topu kontrol etmek isterken savunmaya takıldı, dönen topa Donald vurdu, top yine savunmadan döndü.

Sarı Kart 5' Diaby'ye orta alanda sert bir faul yapan Donald sarı kart gördüSarı Kart - Mitchell Donald

1' Maç başladı

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Karşılaşmanın 11'leri:

Beşiktaş 11: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz.

Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic