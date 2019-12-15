Ligde çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdıran ve ikinci sıraya yükselen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında seriyi sonlandırdı. Rakibi karşısında üstün oynamasına karşın gol yollarında etkisiz kalan ve 85. dakikada Bifouma, 90+6. dakikada da Jahovic’in penaltıdan attığı gollere engel olamayan siyah-beyazlılar, ligde 8 maç aradan sonra mağlup oldu.
Beşiktaş’ta 8 maçlık seri sona erdi
15.12.2019 - 21:21 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş’ın, ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,
668944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/668944.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Beşiktaş
14
8
3
3
6
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
6
Galatasaray
15
6
6
3
4
24
7
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
15
5
5
5
-1
20
10
Gaziantep FK
15
5
5
5
-3
20
11
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
12
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
13
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
14
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
15
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
18
Ankaragücü
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 20:30
Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor
14.12.2019 15:00
Rizespor 0 - 3 Kasimpaşa
14.12.2019 17:00
Gençlerbirliği 3 - 1 Göztepe
14.12.2019 20:00
Galatasaray 2 - 2 Ankaragücü
15.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 0 Kayserispor
15.12.2019 16:30
Sivasspor - Fenerbahçe
15.12.2019 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16.12.2019 20:00
Trabzonspor - Denizlispor
16.12.2019 20:00
Başakşehir - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Ümraniye
15
7
4
4
5
25
4
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
9
Altay
15
5
5
5
1
20
10
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
13
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
14
3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
15
1
6
8
-11
9
18
Eskişehirspor
15
4
2
9
-7
5
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 19:00
Altay 1 - 0 Adana Demirspor
14.12.2019 14:00
Erzurumspor 2 - 0 Giresunspor
14.12.2019 14:00
Boluspor 0 - 2 Karagümrük
14.12.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 0 Eskişehirspor
14.12.2019 19:00
Adanaspor 1 - 3 Menemenspor
15.12.2019 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Hatayspor
15.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 0 Osmanlispor
15.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Akhisarspor
15.12.2019 19:00
Altinordu - Bursaspor