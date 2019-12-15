Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdıran ve ikinci sıraya yükselen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında seriyi sonlandırdı. Rakibi karşısında üstün oynamasına karşın gol yollarında etkisiz kalan ve 85. dakikada Bifouma, 90+6. dakikada da Jahovic’in penaltıdan attığı gollere engel olamayan siyah-beyazlılar, ligde 8 maç aradan sonra mağlup oldu.