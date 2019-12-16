Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Denizlispor’u da yenerek yoluna emin adımlarla yürümek istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman kritik karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Denizlispor’un ligin en iyi çıkış yapan takımlarından birini olduğunu hatırlatan Karaman “Doksan dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan mücadele etmeliyiz. Kendi sahamızda oynayacağımız maçta bir yol kazası istemiyorum. Çok koşup çok isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.