Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Bu sezon üç kulvarda da aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray’da Kaptanlar duruma el koydu. Ankaragücü karşısında son üç dakikada yenen iki golle bir puana razı olan sarı-kırmızılılarda hem büyük üzüntü hem de isyan hâkimdi. Maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan Kaptanlar Selçuk, Muslera ve Donk “Bu durumda olmamızın suçlusu biziz. Düşürdüğümüz durumdan takımı kurtarmak da bizim görevimiz” ifadelerini kullandı. Takım arkadaşları sessizce kaptanları dinlerken Selçuk İnan “Biz bu takımı ayağa kaldıracak kalitedeyiz. A.Gücü maçı milat olmalı. Artık bambaşka bir takım olacağız” dedi.

Kenetlenmeliyiz

Yaptığı kurtarışlarla takımın birçok maçta daha çok puan kaybetmesinin de önüne geçen Muslera ise “Daha önce de kötü dönemlerimiz oldu. O zamanlar üstesinden gelmesini bildik. Kimsenin bize şans tanımadığı sezonları şampiyon olarak tamamladık. Bunun için anahtar kelime kenetlenmek. Biz birbirimize destek verirsek aşamayacağımız zorluk yok” sözlerini kullandı. Donk da asla pes etmemeleri gerektiğini belirtirken “Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Taraftarımız bize puan kaybettiğimiz için değil yeterince mücadele etmediğimiz için kızıyor. Biz de kazanmayı istediğimizi göstermeliyiz” diye konuştu.

Sırada Seri var

G.Saray bu sezonki yabancı transferlerinden neredeyse hiç verim alamadı. Bonservisiyle alınan tek isim olan Falcao sakatlığı yüzünden haftalarca takımını yalnız bırakırken kiralık olarak kadroya katılanlardan Nzonzi kadro dışı bırakıldı. Seri’nin de ocakta gönderilmesi planlanıyor. Sakatlık yaşayan Andone’nin de sözleşmesinin dondurulması gündemde. Yenilerden bir tek Lemina ile yola devam edileceği öğrenildi.

Bir şeyler değişecek!

Kaptanların, arkadaşlarını toplayarak yaptığı toplantı, teknik direktör Fatih Terim’in hoşuna gitti. Toplantıdan sonradan haberi olan Terim, yardımcılarına “Demek ki bir şeyler değişecek” diyerek memnuniyetini dile getirdi.