Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın galibiyet serisi sona erdi. Üst üste altı maçını kazanarak zirveye doğru tırmanışa geçen siyah-beyazlılar, evinde Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu: 0-2. Abdullah Avcı'nın ekibi bu sonuçla hem üç puan, hem de Fenerbahçe derbisi öncesi moral kaybetti. Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında misafir ekip oyunun kontrolünü elinde bulunduran taraftı. Murat Yıldırım ile Guilherme savunmaya daha yakın oynamaya başlayınca Beşiktaş'ın etkinliği arttı. Siyah-beyazlılar devrenin son 15 dakikasını tamamen rakip yarı alanda oynamasına rağmen özellikle Ljajic, Diaby ve Burak Yılmaz, kalabalık Yeni Malatyaspor defansı içinde üretken olamadı. Pozisyona giremeyen Beşiktaş'ta hücumdaki en hareketli isim son haftalardaki gibi yine Atiba'ydı. Beşiktaş ikinci yarıda da baskılı oynamasına rağmen pozisyona girme sıkıntısı yaşamaya devam etti.

Üç golcü oyunda

Abdullah Avcı 68. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Kasımpaşa maçında da oyuna sonradan giren ve galibiyeti getiren Umut ve Lens maça dâhil oldu. Beşiktaş en net fırsatını 75'te korner vuruşundan buldu. Roco kale ağzında topu üstten auta gönderdi. Elneny de 82'de yüzde 99'luk bir fırsatı gole çeviremedi ve ardından yerini Güven'e bıraktı. Çok uzun süre topu uzaklaştırmaya çalışmak dışında etkili olmayan Yeni Malatyaspor 85'te âdeta baskın yaptı. Oyuna 68'de giren Bifouma enfes bir golle Vodafone Park'ta buz gibi bir hava estirdi: 0-1. Yeni Malatya 96'da Bifouma'nın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Caner Erkin itirazları sonucu ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Jahovic penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş'ın galibiyet serisi 2-0'la sona erdi.

Problem çözen oyuncu lazım

Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Malatyaspor’u tebrik edelim. Oyunun ilk yarısında hâkimiyeti kurduk ama üretemedik. İkinci yarı baskımız daha da arttı. 86’ya kadar geçiş de vermedik. Daha fazla üretebilirdik. Fırsatlar yakaladık” derken, “7-8 tane pozisyona birden giremezsin, bulduklarını değerlendirmelisin. Buradan kafamızı çıkarıp sonraki maça bakacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetti. Değişik bir yarış oluyor bu sezon” sözlerini kullandı. Ara transfer konusu sorulan Avcı, “Dar alanda problem çözen ve skor üreten bir isim olursa iyi olur” diyerek Ljajic’in bölgesine gönderme yaptı.

ROCO: ÜSTÜNLÜK BİZDEYDİ

Malatya zeki oynadı

Kartal'ın stoperi Enzo Roco, "Maalesef çok üzgünüz. Oyunu kontrol etmemize rağmen 3 puanı alamadık. Son haftalarda yükselen grafik vardı, bunu sürdüremedik. Bu maçı kazansak çıkışımız daha ileri gidebilirdi. Malatyaspor zeki futbol oynadı" dedi.

6 MAÇTIR KAZANIYORDU

Seri sona erdi

Beşiktaş'ın Süper Lig'de 1-0'lık G.Saray zaferiyle başlayan üst üste 6 maçlık galibiyet serisi dün Malatya karşısında sona erdi. Siyah-beyazlılar derbi sonrası Antalya'yı 2-1, Denizli'yi ve Konya'yı 1-0, Kayseri'yi 4-1, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmişti.

ÇEBİ’YE AVCI TEPKİSİ

Terbiyesizlik etme!

Maç sonrası protokolde bir taraftar, Ahmet Nur Çebi’nin üzerine yürüyerek “Abdullah Avcı’yı ne kadar tutacaksınız. Takımı mahvetti” dedi. Çebi ise “Terbiyesizlik etme” karşılığı verdi. Taraftarı güvenlik güçleri gözaltına almak istese de Çebi araya girerek ‘şikayetçi değilim’ dedi.