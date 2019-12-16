Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Haftanın en kritik maçında lider Sivasspor, şampiyon adaylarından Fenerbahçe’yi konuk etti. Evinde sadece bir beraberlik alan kırmızı-beyazlılar Hakan Arslan’dan, 7 deplasmanda 2 galibiyeti olan sarı-lacivertliler ise Hasan Ali’den mahrumdu. Orta sahası gerçek mevkii burası olan Mert ile sol bek Ziya, stoper Fatih’ten kurulu Sivasspor, buna rağmen alan hâkimiyetini sağlayınca oyunu istediği gibi kontrol etti. Sivas savunması Fenerbahçe’nin cılız ataklarını savuşturmakta zorlanmazken 31’de Rodrigues’in sol çaprazdan uzak direğe plasesini Samassa kornere çeldi. Tecrübeli kaleci köşe vuruşundan gelen topu oyuna hızlı soktu. Mert Hakan’la gelişen ani atakta savunmanın arkasına atılan topu uzak köşeye plaseleyen Fernando 32’de tabelayı değiştirdi: 1-0. Fenerbahçe hemen cevap vermek istedi ama 34’te Muriç’in altıpasa çevirdiği topa Ozan istediği gibi vuramayınca beraberlik fırsatı kaçtı.

Yiğido çok kaçırdı

İkinci yarı da Sivasspor baskısıyla başlarken Fenerbahçe savunma yapmaktan hücumu unuttu. 48’de Gustavo’dan sıyrılan Mert Hakan’ın ceza sahasına çevirdiği top kale çizgisine paralel giderken Yatabare ayak koyamadı. 58’de Mert Hakan istediği vuruşu yapamazken, 59’da Ziya’nın pasında Emre Kılınç topu boş kaleye yuvarladı: 2-0. Ersun Yanal’ın Emre-Ferdi, Kruse-Deniz hamleleriyle bir nebze olsun hareketlenen sarı-lacivertliler oyuna ortak olmaya çalışsa da Sivasspor’un temposuna ayak uydurmakta zorlandı. 78’de Serdar Aziz dörde iki gelişen atağa son anda ayak koyarak farkın açılmasını önlerken, 85’te ozan Tufan’ın pasında sağ çaprazdan uzak köşeye plase yapan Denz Türüç Fenerbahçe’yi umutlandırdı: 2-1. 89’da Deniz’in beraberlik çabasına Samassa parmak uçlarıyla engel olurken, 90’da Muriç kale çizgisinde topa ayak koyamazken, 90+4’te önce Rodrigues sonra Ozan kırmızı gördü. 90+7’de Ziya, Sivas’ın zaferini perçinledi: 3-1.

Daha güzeli olacak!

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay haklı bir gurur ve mutluluk içerisinde. Süper Lig'de 500. maçına çıkan ve Fenerbahçe karşısında net bir galibiyet alan Yiğidoların hocası Çalımbay mücadeleyi değerlendirip "Daha erken koparabilirdik. Bu galibiyete seviniyorum ama almamız gereken dersler de var. Herkes varını yoğunu ortaya koydu. Çok mücadele ettik ve oyun disiplininden kopmadık. Devre arasına kadar iki maçımız kaldı. Bunları da kazanıp devre arasında daha çok çalışarak 1-2 transferle daha güçlü duruma geleceğiz. Taraftarımız muhteşemdi. Bu destek diğer maçlarda da devam etmeli. Bir başarı yakalanacaksa bu beraber yakalanmalı. Taraftarımızla bütün olup daha güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.