Maç bitti söz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’taydı. Mücadele için “Biz kötü oynadık, Sivasspor kazanmayı hak etti. Saçmasapan 6-7 puan kaybetmeseydik buradaki üç üç puanı normal karşılayabilirdik. Şampiyon olacağız. Kaybedilmiş bir şey yok. Sevinilecek tek şey bu kayıpların erken gelmesi. Biz alacağımız tedbirlerle bu sorunu gidereceğiz” derken hakemin yönetimi için “Hakem iyi bir performans sergiledi. Bir şeye takılacaksam Ozan’a çok faul yapıldı, kart verilmedi ama Sivasspor’a da 4 sarı kart verildi. Kaybettikten sonra gündemi değiştirmek istemiyorum” dedi. Ali Koç, devre arasında da transfer yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Zamanı gelince...

Fatih Terim’in reklam servislerinden spor servislerine mesajlar gittiği yönündeki sözleri hatırlatılan Ali Koç “Beni kastettiyse söylesin. Spor basınında en az laf söylenen ve çok korunan hoca Fatih Terim’dir. Onun da sebebini zamanı gelince açıklarız” diye konuştu. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’e de gönderme yapan Koç “Geçtiğimiz haftalarda aleyhimize algı yapıldı. Sabrımızı taşıran noktaya geldi. Bilhassa başkan seviyesindeki söylemler. Yok efendim harcama limitinin yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesi bizim için olmuş. Bunlara da cevap vereceğim” ifadesini kullandı.

Gerekli tepkiyi veremedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivas karşısında iyi oynamadıklarını kabul ederek “Altını çizmem gereken çok önemli bir şey var ki başta ben ve bizim gibi oyuncularıma konuyu aktaranlar suçludur. Çünkü biz oyuncularımıza kornere çıkan topa, mağlubiyet esnasındaki tavra, saha içerisindeki mücadeleye, hakeme ya da olaya karşı tepki göstermememizin önemli olduğunu düşünüyorum. Tepkiyi veremedik. Demek ki biz Fenerbahçe’deki arkadaşlarımıza bunu öğretememişiz. Fenerbahçe oyun oynarken bu tepkiyi her an, her maçta, sonuç ve rakip ne olursa olsun göstermeliydi, bunu gösteremedik. Bunu net söylüyorum; bu konuda Fenerbahçe’ye zarar vermesini engelleyecek her türlü tedbiri ve önlemi de alırız. Bu maçı özetle bu tepkisizliğin sonucunda oluşan sonuç olarak değerlendiriyorum” dedi.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLDİ

Max Kruse’ye tepki

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın saha içinde sınırsız özgürlük verdiği Max Kruse, Sivas maçındaki oyunuyla büyük tepki aldı. Sosyal medyada bir anda gündem olan Alman oyuncunun kaçırdığı fırsatlar ve top kayıpları sarı-lacivertliler tarafından ağır sözlerle eleştirildi.

GEÇ GELEN GOL!

Deniz’den siftah

Hem Fenerbahçe adına hem de Deniz Türüç adına geç gelen bir gol vardı Sivas’ta. Ersun Yanal’ın sonradan oyuna aldığı Deniz Türüç, oyuna girer girmez hücuma zenginlik katıp golünü de attı. Ki bu gol Deniz’in sarı-lacivertli forma altında ligdeki ilk golü oldu.

KRONİK HALE GELDİ

Deplasman fobisi!

Fenerbahçe adına deplasmanlar ‘dertlasman’ olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler 8 deplasman maçında sadece 2 galibiyet gördü. Ki Ersun Yanal yönetiminde dış saha karnesinde de 40 maçta sadece 13 galibiyet olması dikkat çekti.

DAHA NE YAPSIN!

Kaptan Emre ağrılarıyla...

Sarı-lacivertlilerde yokluğu fazlasıyla aranan ve kart sınırında olmasına rağmen Sivas deplasmanında riske edilen Emre Belözoğlu büyük bir fedakarlık yaptı. İlk devre bir pozisyon sonrası belinde ağrı hisseden Emre ağrılarına rağmen 63. dakikaya kadar sahada kaldı.

Muriç yoksa Fener yok

Vedat Muriç, bu sezon Süper Lig’de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda bulunuyor. Kanarya Kosovalı oyuncunun gol attığı yedi Süper Lig maçını kazanırken sessiz kaldığı mücadelelerde galibiyet göremedi (4 beraberlik, 4 mağlubiyet).

Rodrigues derbide zor

Sivas’tan eli boş dönen ve ciddi kayıplar da veren Fenerbahçe’de Garry Rodrigues, 90+5’te rakibe arkadan attığı tekme sonrası direkt kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertli oyuncu 2 maç ceza alması halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Ozan Tufan forma giyebilir

Kanarya’da bir diğer kırmızı gören isim ise Ozan Tufan oldu. 4. hakeme itiraz eden ve orta hakeme yapılan uyarı sonrası ikinci sarıdan atılan Ozan, 1 maç ceza alırsa bunu kupadaki İstanbulspor maçında çekecek ve Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Ki kart sonrası Muriç’in Ozan’ı sert dille azarladığını hatırlatalım.

SAKATLANIP ÇIKTI

Çiftpınar’ın gözyaşları

Sarı-lacivertlilerde şanssız bir sakatlık yaşandı. Maçın 19. dakikasında rakziple girdiği mücadelede dizinden sakatlanan Sadık Çiftpınar maça devam edemedi. İki haftadır on birde olan tecrübeli stoper sedyeyle kenara alınırken gözyaşlarını tutamadı.