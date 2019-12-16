Beşiktaş'ta sezon başından bu yana hazırlık kamplarında yer alan ve 18 yaşını 7 Ekim'de doldurduğu için kadroya dahil edilmeyen Ajdin Hasic'le ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün bir önceki yönetiminin imzaladığı sözleşmede bu futbolcuya 2 milyon Euro imza parası ödenmesi kararlaştırılırken, yeni yönetim bu meblağı aşağıya çekmek istiyor. Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları bu futbolcunun kadroya dahil edilmesi için gereken çalışmanın yapılacağını belirtirken, miktarı da aşağıya çekmek istediklerini söyledi. Ayrıca kadroda yer alan 13 yabancı futbolcuya ek olarak 1 yabancı transfer etme hakkı olan yöneticiler, bu kontenjanı santrfordan yana kullanmak istediği için Ajdin Hasic'in lisansı konusunda belirsizlik yaşanıyor. Beşiktaş Yönetimi, Ajdin Hasic'i kadroya dahil etmek için 2 milyon Euro'luk imza parasında indirim isteyecek. Ayrıca santrfor transferi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, hem Hasic hem de yabancı santrfor transferini ikinci yarı kadrosuna dahil etmesi için, 1 yabancı oyuncuyla ya yollarını ayırması ya da lisans çıkarmaması gerekiyor.
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic belirsizliği
16.12.2019 - 12:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta devre arasında kadroya dahil edilmesi beklenen Ajdin Hasic'in sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro'luk madde belirsizlik oluşturdu. Siyah-beyazlı yönetim bu parayı aşağıya çekmek isterken, devre arasında yabancı kontenjanını da santrfordan yana kullanmak istiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,Ajdin Hasic,
669045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/669045.aspx
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5
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5
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5
2
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14
Kasımpaşa
15
4
3
8
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15
15
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3
5
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3
4
8
-13
13
17
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15
2
4
9
-19
10
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2
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
15
7
5
3
5
26
4
Ümraniye
15
7
4
4
5
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
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2
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Balıkesirspor
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5
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3
20
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Altay
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5
5
5
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20
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Giresunspor
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5
4
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4
6
5
2
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4
6
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2
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