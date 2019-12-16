Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sporting eşleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, Portekiz ekibi karşısında iyi bir skor alarak turu geçmek istediklerini dile getirdi.

En zorlu kuralardan birini çektiklerini belirten Gümüşdağ, "Gerçekten hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek Roma, gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Türkiye'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik. Sporting, 120 yaşında bir takım. Bütçeleri 200 milyon euro. Gerçekten, kurada belki en zorlarından birini çektik. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Zor ama biz zoru seviyoruz. Başakşehir zoru sever. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Biz bunu başardık. Futbol bu. Yol, saat farkı var ama biz buna rağmen iyi bir netice elde edip bu turdan çıkmak istiyoruz" dedi.

"ARDA TURAN'A GALATASARAY İÇİN KOLAYLIK GÖSTERİRİZ"

Arda Turan'a Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde kolaylık göstereceklerini belirten Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Arda bizimle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' demişti ve anlayışla karşılamıştık" ifadelerini kullandı.