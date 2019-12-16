Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRABZONSPOR 1-0 YUKATEL DENİZLİSPOR



39' Sörloth sol kanattan topla birlikte hızla ilerledi ve pasını penaltı noktası üstündeki Sturridge'e çıkardı ancak Sturridge şut şansı bulamadan Denizlispor savunması topu uzaklaştırdı

Ofsayt 35' Sturridge attı Trabzonspor 2-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Pozisyon 28' Denizlispor gole yaklaştı! Sol kanattan gelen ortada Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu kaleci Uğurcan güçlükle engelledi.

Pozisyon 25' Orta sahada topla buluşan Obi Mikel, defansın arkasına sarkan Novak'ı gördü. Nijeryalı oyuncunun uzun pasına ise kimse dokunamadı. Aut.

Pozisyon 23' Trabzonspor yüklenmeye devam ediyor. Bu kez Nwakaeme şut pozisyonu yakaladı. Nijeryalı oyuncunun ceza sahası dışından vuruşu kornere çıktı.

Pozisyon 21' Trabzonspor aradığı golü buldu. Sturridge'in yerden sert ortasına Oğuz Yılmaz dokundu ve topu kendi filelerine gönderdi.

20' GOL! Oğuz Yılmaz kendi kalesine attı Trabzonspor 1-0 öne geçti.Gol (KK) - Oguz Yilmaz

20' Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı! Pereira'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üstünde Novak kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topu kaleci güçlükle kornere çeldi.

Pozisyon 18' Trabzonspor gole yaklaştı! Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambolde Obi Mikel önünde kalan topa istediği gibi vuramayınca top yandan dışarı çıktı

Pozisyon 16' Murawski'nin uzaklardan denemesinde top yandan dışarı çıktı.

Pozisyon 15' Sosa ceza sahası dışından şansını denedi ancak top kalecide kaldı.

Pozisyon 14' Trabzonspor atağında savunma arkasında atılan topta Nwakaeme hareketlendi ancak Denizlispor kalecisi tehlikeyi erken fark etti ve çıkarak topun sahibi oldu.

Pozisyon 10' Denizlispor ilk tehlikesini oluşturduı. Rodallega'nın yaklaşık 30 metre uzaklıktan şutunu kaleci Uğurcan köşeden çıkarmayı başardı.

Pozisyon 7' Sörloth'un kullandığı frikikte kaleci Stachkowiak topu yumruklayarak uzaklaştırdı

Pozisyon 6' Yusuf Sarı sağ kanattan ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

Pozisyon 2' İlk atak Trabzonspor'dan! Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Denizlispor savunması topu uzaklaştırdı

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: Medical Park

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay Şahan, Sacko, Barrow, Rodallega.

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek