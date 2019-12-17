Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün içinde bulunduğu durumu “Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz” sözleriyle ifade etti. Siyah-beyazlı kulübü takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Dalgakıran, Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldıklarını belirterek “Hem malî hem de organizasyon anlamında her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık. Ahmet Nur Çebi Başkan’ımız bu kararı verirken hep birlikteydik ve üzerinde ağır bir baskı hissetti. Kamuoyu baskı oluşturdu. ‘Durumu bilmiyor muydunuz’ diye soruyorlar. Biliyorduk. Biz de bu ağır görevi aldık” diye konuştu. Göreve başladıktan bu yana 45 gündür kendi işlerine bile gitmediklerini söyleyen Dalgakıran “Emin olun başta Başkan olmak üzere günde en çok iki saat uyuyoruz” dedi.



> Sistem gelecek

Kulübün çok fazla problemi olduğunu ve bunları çözmek için çalıştıklarını söyleyen Adnan Dalgakıran “Ama bu çözümleri gerçekleştirmek için camianın bize yardımcı olması gerekiyor. Avrupa’da bizden çok daha düşük kaynaklı kulüpler kadar bile başarı sağlayamıyoruz. Bunun ana sebebi de doğru bir sistemin olmaması. Beşiktaş’ta bu sistemi kurmaya kararlıyız. Çok çalışıyoruz” dedi. Kulüp gelirlerinin hemen hemen tamamının temlik altında olduğunun altını çizen Dalgakıran “Ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzen oluşturmak istiyoruz. Bir daha bu duruma düşülmemesini sağlamayacak tedbirleri almak istiyoruz” sözlerini kullandı.



HAKEMLERDEN...

Adalet istiyoruz

Y. Malatyaspor maçında hakemin bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığını söyleyen Adnan Dalgakıran “Diğer maçlarda da aynı cesareti hakemlerimizden bekliyoruz. Süper Lig büyük bir ekonomik organizasyon. Bu sportif faaliyetin diğer paydaşlarının da adil olması son derece önemli” dedi.



ANLAŞMA YAKIN

Hasic’te sona doğru

Sezon başında Avusturya kampına dâhil edilen ancak henüz profesyonel sözleşme imzalanmayan Ajdin Hasic’in durumu hakkında konuşan yönetici Erdal Torunoğulları, “2 milyon avro imza parası var. Önceki yönetim öyle bir anlaşma yapmış. Pazarlık yapılıyor, büyük ihtimalle anlaşacağız” dedi.



SON ON YILIN EN KÖTÜSÜ

Kartal’ın derdi gol

Ligde 15. haftalar dikkate alındığında gol anlamında son dönemlerin en başarısız Beşiktaş’ı ortaya çıktı. Rakip fileleri 22 defa havalandıran siyah-beyazlılar son on yılın en kötü hücum, kalesinde ise gördüğü 18 golle de son yedi yılın en kötü savunma performansını göstermiş oldu.