THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde bugün 21.00’de Litvanya temsilcisi Zalgiris’e konuk olacak Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin çok mücadeleci bir takım olduğunu ifade eden Ataman “Kazanmak için oyunu kontrol etmemiz gerekiyor” dedi.
Efes zorlu deplasmanda
17.12.2019 - 06:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 06:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde bugün 21.00’de Litvanya temsilcisi Zalgiris’e konuk olacak
Etiketler : efes,
669204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/669204.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
15
10
3
2
18
33
2
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
15
6
6
3
4
24
7
Malatyaspor
15
6
5
4
12
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Göztepe
15
5
5
5
-1
20
10
Gaziantep FK
15
5
5
5
-3
20
11
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
12
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
13
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
14
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
15
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
18
Ankaragücü
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 20:30
Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor
14.12.2019 15:00
Rizespor 0 - 3 Kasimpaşa
14.12.2019 17:00
Gençlerbirliği 3 - 1 Göztepe
14.12.2019 20:00
Galatasaray 2 - 2 Ankaragücü
15.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 0 Kayserispor
15.12.2019 16:30
Sivasspor 3 - 1 Fenerbahçe
15.12.2019 19:00
Beşiktaş 0 - 2 Yeni Malatyaspor
16.12.2019 20:00
Trabzonspor - Denizlispor
16.12.2019 20:00
Başakşehir - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
15
7
5
3
5
26
4
Ümraniye
15
7
4
4
5
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
9
Balıkesirspor
15
5
5
5
3
20
10
Altay
15
5
5
5
1
20
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
13
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
15
1
6
8
-11
9
18
Eskişehirspor
15
4
2
9
-7
5
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
13.12.2019 19:00
Altay 1 - 0 Adana Demirspor
14.12.2019 14:00
Erzurumspor 2 - 0 Giresunspor
14.12.2019 14:00
Boluspor 0 - 2 Karagümrük
14.12.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 0 Eskişehirspor
14.12.2019 19:00
Adanaspor 1 - 3 Menemenspor
15.12.2019 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Hatayspor
15.12.2019 14:00
ümraniyespor 1 - 0 Osmanlispor
15.12.2019 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 0 - 0 Akhisarspor
15.12.2019 19:00
Altinordu 0 - 0 Bursaspor