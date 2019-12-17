Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde bugün 21.00’de Litvanya temsilcisi Zalgiris’e konuk olacak Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin çok mücadeleci bir takım olduğunu ifade eden Ataman “Kazanmak için oyunu kontrol etmemiz gerekiyor” dedi.