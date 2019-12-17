Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sportif anlamda işlerin pek iyi gitmediği Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz konuştu. “Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray” diyen sarı-kırmızılı kulübün patronu “Galatasaray dünyada çok büyük bir marka. Biz beş tane de altı tane de yesek, yedi tane de atsak beş tane de atsak hiçbir şey fark etmiyor. Altın yere düşmekle hiçbir şey kaybetmez” dedi. Fatih Terim’in de bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Cengiz “Ancak ne olursa olsun sorumluluk bendedir. Her branşta ben teknik olarak asla karışmasam da kusursuz sorumluluk ilkesi gereği sorumluluk bendedir” diye konuştu.



> Ölümüne savunurum!

Mali ve sportif anlamda önemli işler yaptıklarını vurgulayarak “Haftalık hafızalara sahibiz. Değerli arkadaşlar Galatasaray son iki senenin şampiyonu. Galatasaray tarihinde ilk defa kâra geçti. Kayyum tehlikesini atlattı, resmî kâr açıkladı” diyen Cengiz mali açıdan şartların bu şekilde devam etmesi durumunda Galatasaray’ın iki, üç yıl içinde dernek bazında borcunu sıfırlayacağını söyledi. Mustafa Başkan, eski yönetimler kulübe fiziki ve mali zarar vermeye kalkarsa kendisine teslim edilen emaneti ölümüne savunacağını da söyledi. Cengiz, Fatih Terim ile oyuncular arasında hiçbir problem olmadığını da ifade ederken, futbolcu ücretlerini aşağı çekmeyi hedeflediklerini de vurguladı.



Falcao hırsıyla 90 dakika koşar

Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun yüksek ücret aldığını ancak verilen ücretin kendisine teklif edilenin de çok çok altında olduğunu belirterek “Falcao karakterli bir çocuk. Umarız hırsıyla 90 dakika koşacak hâle gelir” dedi.



1 - 8 maçın 5’ine on bir başlayan ve 479 dakika süre alan Radamel Falcao şu ana kadar sadece bir defa rakip fileleri havalandırdı.

TUZLA RÖVANŞI

Kupada tur hesabı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu rövanşında Galatasaray, Tuzlaspor ile karşılaşacak. İlk maçı 2-0 kaybeden Aslan 3-0 veya iki farklı gollü tur hesabı yapıyor. Fatih Terim’in as takım ağırlıklı bir on birle sahaya çıkması bekleniyor.



AJANDA

FUTBOL

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

5. ELEME TURU

RÖVANŞ MAÇLARI

13.00 Vanspor-Kasımpaşa

Van Atatürk Stadı-Suat Arslanboğa

İlk maç: Kasımpaşa 2-1 galip

14.30 Antalya-Eyüpspor

Antalya Stadı-Kadir Sağlam

İlk maç: Antalyaspor 3-0 galip

16.30 Yılport Samsun-Ç. Rize

Yeni 19 Mayıs Stadı-Serkan Tokat

İlk maç: Ç. Rize 3-2 galip

18.30 Adana-Aytemiz Alanya

5 Ocak F. Terim Stadı-Mert Güzenge

İlk maç: Alanya 5-1 galip

20.45 Tuzla-G.Saray

Esenler Stadı-Koray Gençerler

İlk maç: Tuzla 2-0 galip