Sportif anlamda işlerin pek iyi gitmediği Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz konuştu. “Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray” diyen sarı-kırmızılı kulübün patronu “Galatasaray dünyada çok büyük bir marka. Biz beş tane de altı tane de yesek, yedi tane de atsak beş tane de atsak hiçbir şey fark etmiyor. Altın yere düşmekle hiçbir şey kaybetmez” dedi. Fatih Terim’in de bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Cengiz “Ancak ne olursa olsun sorumluluk bendedir. Her branşta ben teknik olarak asla karışmasam da kusursuz sorumluluk ilkesi gereği sorumluluk bendedir” diye konuştu.
> Ölümüne savunurum!
Mali ve sportif anlamda önemli işler yaptıklarını vurgulayarak “Haftalık hafızalara sahibiz. Değerli arkadaşlar Galatasaray son iki senenin şampiyonu. Galatasaray tarihinde ilk defa kâra geçti. Kayyum tehlikesini atlattı, resmî kâr açıkladı” diyen Cengiz mali açıdan şartların bu şekilde devam etmesi durumunda Galatasaray’ın iki, üç yıl içinde dernek bazında borcunu sıfırlayacağını söyledi. Mustafa Başkan, eski yönetimler kulübe fiziki ve mali zarar vermeye kalkarsa kendisine teslim edilen emaneti ölümüne savunacağını da söyledi. Cengiz, Fatih Terim ile oyuncular arasında hiçbir problem olmadığını da ifade ederken, futbolcu ücretlerini aşağı çekmeyi hedeflediklerini de vurguladı.
Falcao hırsıyla 90 dakika koşar
Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun yüksek ücret aldığını ancak verilen ücretin kendisine teklif edilenin de çok çok altında olduğunu belirterek “Falcao karakterli bir çocuk. Umarız hırsıyla 90 dakika koşacak hâle gelir” dedi.
1 - 8 maçın 5’ine on bir başlayan ve 479 dakika süre alan Radamel Falcao şu ana kadar sadece bir defa rakip fileleri havalandırdı.
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FUTBOL
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5. ELEME TURU
RÖVANŞ MAÇLARI
13.00 Vanspor-Kasımpaşa
Van Atatürk Stadı-Suat Arslanboğa
İlk maç: Kasımpaşa 2-1 galip
14.30 Antalya-Eyüpspor
Antalya Stadı-Kadir Sağlam
İlk maç: Antalyaspor 3-0 galip
16.30 Yılport Samsun-Ç. Rize
Yeni 19 Mayıs Stadı-Serkan Tokat
İlk maç: Ç. Rize 3-2 galip
18.30 Adana-Aytemiz Alanya
5 Ocak F. Terim Stadı-Mert Güzenge
İlk maç: Alanya 5-1 galip
20.45 Tuzla-G.Saray
Esenler Stadı-Koray Gençerler
İlk maç: Tuzla 2-0 galip