Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Ligde daha önce şampiyonluk yaşamış rakiplerinin puan kaybıyla haftayı avantajlı kapatmak isteyen Trabzonspor sahasında Denizlispor’a mağlup oldu, modaya uydu. Mehmet Özdilek’in göreve gelmesinin ardından ligde çıkış yaşayan ve son üç haftada yedi puan toplayan rakibi karşısında ilk yarıyı önde geçen bordo-mavili takım eski golcüsü Hugo Rodallega’yı tutamadı. Büyük bir heyecana sahne olan 90 dakikada gol perdesi 21’de açıldı. Sturridge müsait durumdaki Nwakaeme’yi topla buluşturmak isterken, tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Oğuz ters bir vuruşla takımının zorlu deplasmanda geriye düşmesine sebep oldu: 1-0. Ardından Sturridge ile bir kere daha ağları havalandıran ev sahibinin sevinci VAR karıyla yarım kaldı, gol geçersizdi.



> Ekuban hamlesi

İkinci yarıda beraberlik için savunma güvenliğini de elden bırakmadan Trabzonspor kalesini yoklayan Denizlispor aradığı golü 59'da buldu. Aissati'nin hafif sağ çaprazdan ortasında ceza alanında boş pozisyonda olan Rodallega, harika bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1. Golden sonra hücum hattını hareketlendirmek için Ekuban'ı oyuna dahil eden Ünal Karaman'ın bu hamlesi bordo-mavili takımı gole yaklaştırsa da Ganalı oyuncunun 74'te yakın mesafeden çektiği şutta Stachowiak gole izin vermedi. Maçta son sözü ise yine Rodallega söyledi. 82'de Trabzonspor savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topa kaleci Uğurcan'dan önce hamle yapan Kolombiyalı golcü, eski takım arkadaşını geçti ve boş kaleye yaptığı vuruşla takımına üç puanı kazandırdı: 1-2.



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Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (14).



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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk defa aynı haftada puan kaybetti.



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Bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan Süper Lig takımı olan Denizlispor (14), iç sahada topladığı puanları (7) ikiye katladı.



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Hugo Rodallega, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı forma giydiği dördüncü maçta üçüncü golünü attı.



KARAMAN: gollerde hatalıydık

Hugo’yu tutamadık

Trabzonspor'un teknik patronu Ünal Karaman maçın ardından sakatların takıma yeni yeni döndüğünü vurgulayarak, "Üzücü bir mağlubiyet. Futbolcularım da nasıl performans sergilediklerinin farkında. Onlara bir şey diyecek durumda değilim. Sezon başından beri onlara çok yüklendik" derken, "Hiçbir müsabaka kolay olmuyor. Öne geçtikten sonra 2. gol pozisyonu oldu, değerlendirsek daha farklı şeyler konuşurduk. Risk aldığımız bir maçtı, maalesef olmadı. Her takımın kendine göre silahları var. Onların da hızlı oyuncuları bulunuyor. Biz Hugo'yu tanıyoruz ama bizim oyuncularımız da sonuçta onu tanıyor. Hata yaptık o pozisyonlarda" dedi.

RODALLEGA: TRABZON'A SAYGIM VAR

Sevinmedim özür diliyorum

Attığı iki golle maça damgasını vuran Denizlisporlu Hugo Rodallega, "Attığım gollerden sonra sevinemezdim. Burada geçirdiğim zaman süresince Trabzonspor aileme çok iyi davrandı. Denizlispor taraftarından, sevinmediğim için de özür diliyorum. Ekmek yediğim her yere saygı duyarım" sözlerini kullandı.



OBI MIKEL: ÖNE ÇIKMALIYIZ

İkinci golü bulmalıydık

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu John Obi Mikel, "Oyunun ilk yarısında maçı domine eden bizdik. Tek pozisyonla golü buldular. İkinci golü bulmak adına daha fazla öne çıkmanız gerekiyor. Zafiyet gösterdiğimiz pozisyonda rakip ikinci golü attı" dedi.



NOVAK 35 GÜN SONRA

Sevinç ve hüzün

35 gün sonra forma giyen Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, "Maçtan önce geri döndüğüm için çok mutluydum, şimdi ise üzgünüm. Çok fazla şans yakaladık ama değerlendiremedik. İç sahada böyle bir yenilgi almamamız gerekiyordu" sözlerini kullandı.



ÖZDİLEK'TEN ANALİZ

Sırrı geniş alan!

Denizlispor'un çalıştırıcısı Mehmet Özdilek, “Sadece savunmayla buradan çıkmamız mümkün değildi. Analizlerde gördük ki, Türkiye’de en geniş alanda oynayan Trabzonspor. Geriye koşturma çok önemliydi. Bizim de bunu yapacak kaliteli oyuncularımız var" dedi.