Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitirerek son 32 turuna kalan ve büyük moral depolayan Medipol Başakşehir, lig maçında ağırladığı Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı, keyfi kaçtı. 13. dakikada Okan Buruk’un takımı tehlikeli geldi. Elia’nın yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti. 26. dakikada Boz Baykuşlar tabelayı değiştirdi. Visca’nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kaleci Serkan’ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.



> Atamayana attılar

İkinci yarının ilk on dakikalık bölümünde Ponck ve Crivelli’nin kafa vuruşları isabetsiz kalan Başakşehir iki fırsatı harcarken, 63’te golü kalesinde gördü. Daci’nin ortasında Milosevic kafasını çalıştırdı: 1-1. Dört dakika sonrasında Demba Ba’nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Serkan kontrol etti. Aynı Ba, 83’teki bir fırsattan da faydalanamayınca iki takım puanları paylaştı. > M. Şirin Topaloğlu (İHA)