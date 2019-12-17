Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ -Şampiyonluk hasreti çeken tribünlerin yoğun isteği üzerine Ali Koç yönetimi tarafından Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal kredisini çabuk tüketti. 2013-14’te kaldırdığı şampiyonluk kupasıyla sarı-lacivertlilere son zaferi yaşatan Yanal, geldiği günden beri slogan açıklamalar yapıyordu ama işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Geçen seneyi geçiş dönemi olarak kabul eden sarı-lacivertliler, şampiyonluk sloganıyla yola çıktıkları bu sezonda ilk iki haftadaki liderliğin ardından zirveye hasret kalırken puan kayıplarına kötü futbolun da eklenmesiyle eleştiri okları Ersun Yanal’a çevrildi. Oyun ve oyuncu tercihleri, maç içindeki müdahaleleri tartışılan Yanal için tehlike çanları çalmaya başladı.



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Ligde 15 hafta geride kalırken topladığı 25 puanla 2000’li yılların en kötü ikinci performansına ortak olan Yanal’ın geçebildiği tek sezon Cocu-Koeman dönemi. Cocu’ya 10, Koeman’a 5 hafta dayanabilen Başkan Ali Koç Hollandalıları kovarak koltuğu Yanal’a teslim etmişti. 1999-2000’de Rıdvan Dilmen’i 5 hafta sonunda görevden alan Aziz Yıldırım, göreve Zdenek Zeman’ı getirmiş ve ilk 15 hafta 25 puanla 4. sırada tamamlanmıştı. Çek teknik adam bu haftanın sonunda görevden alınmış sarı-lacivertliler sezonu Turhan Sofuoğlu’yla tamamlamıştı. Geçen sezon 46 puanla 6. sırada kapanış yapan sarı-lacivertliler, 1999-00’de ise 61 puanla dördüncülükte kalmıştı. Kredisini tüketen Ersun Yanal’ın 2005’ten beri Kadıköy’de kazanamayan Beşiktaş’a karşı kaybetmesi hâlinde görevden alınabileceği belirtiliyor.



SONUÇ İSTİYORUZ

Sloganlar bıktırdı

Şampiyonluk vaadiyle göreve gelen Ersun Yanal’ın her puan kaybından sonra Fenerbahçe’nin büyüklüğünden bahsetmesi taraftarın sabrını taşırdı. Yanal’a tepki gösteren sarı-lacivertliler “Biz kulübümüzün büyüklüğünü biliyoruz. Hocadan slogan değil sonuç istiyoruz” çıkışında bulundu.



KRUSE İLAÇ OLAMADI

Giuliano’yu arıyorlar!

Ne Benzia ne Max Kruse onun boşluğunu dolduramadı. Alex’in ardından Fenerbahçe’ye en büyük fayda sağlayan Giuliano mumla aranır oldu. Sarı-lacivertli formayla 37 maça çıkan sambacı, 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Yeni yönetimin 10,5 milyon avroya Al Nassr’a sattığı Giuliano’nun yerine kiralanan Benzia, 20 maçta 2 asiste kalıp sonrasında kadro dışı kaldı. Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Alman yıldız Max Kruse umut veren bir başlangıç yapsa da sakatlığının da etkisiyle 10 maçta 1 gol, 5 asist gerçekleştirebildi. Giuliano ilk 15 maçında 8 gol, 1 asistle oynamış, sezonu da takımın en skoreri olarak tamamlamıştı.



Deplasman kâbusu

Sivasspor deplasmanından da eli boş dönen Fenerbahçe’nin deplasman korkusu kâbusu dönüştü. Lider Sivasspor ile puan farkı 8’e çıkan sarı-lacivertliler bu sezon dış saha maçlarında tam 15 puan bıraktı. Fenerbahçe’nin Beşiktaş derbisindeki en büyük kozu Kadıköy olacak.



FENER’E KÖTÜ HABER

Sadık Çiftpınar sezonu kapattı

Sivas maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sadık Çiftpınar’ın sağ diz çapraz bağlarında kopma olduğu belirlendi. Tecrübeli oyuncunun ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı açıklandı. Serdar’la iyi bir ikili oluşturan Sadık’ın yokluğunda sarı-lacivertliler yine Zanka’ya mecbur kaldı.



KOÇ, YANAL’A VE TAKIMA HESAP SORDU

Bu oyunla mı şampiyon olacağız?

Denizli galibiyetinden sonra “Vites yükseltmeliyiz” çıkışıyla takımı uyaran Başkan Ali Koç, Sivas dönüşü Ersun Yanal’dan hesap sordu. Ortaya konulan oyundan memnuniyetsizliğini açıkça dile getiren Koç, “Bu futbolla nasıl şampiyon olacağız” diye eleştirdiği Yanal’dan takımı bir an önce toparlamasını istedi. Koç’un Damien Comolli ile de bir toplantı yaptığı, Fransız sportif direktörün faturayı Ersun Yanal’a kestiği öğrenildi. Bu arada Ali Koç bu sezon ilk defa soyunma odasına inerken futbolculara sert çıktı. Koç, “Herkes formanın hakkını verecek” uyarısı yaparken, radikal tedbirler alacaklarını vurgulayarak “Kendinizi çekidüzen verin” ikazında bulundu.