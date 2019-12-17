Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GERİLİM YÜKSEK

İki takımın da puana ihtiyacı olduğu dönemde Başakşehir, zirveden uzaklaşmamak adına, Konyaspor ise alt sıralardan kurtulmak için ter döktü. Başakşehir'in öne geçtiği karşılaşmada Konyaspor 63. dakikada eşitliği yakalayınca, ev sahibi takım vites artırdı.

DEMBA BA KAÇIRDI

Maçın son bölümlerinde Başakşehir öne geçmek için çok önemli şanslar yakaldı. Bu fırsatların en önemlisini de deneyimli golcü Demba Ba harcadı. Senegalli golcü, ceza sahası içinde çok net bir pozisyonda topu üç direk arasına nişanlayamadı.

MAÇ İÇİNDE GERGİNLİK

Maç öncesinde dostane ilişkiler içinde olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, maçın son bölümlerinde gerilim yaşadı.

OKAN BURUK ÇILDIRDI

Beraberlikten sonra net fırsatlar yakalanmasına rağmen Başakşehir golü bulamadı. Sürenin daralması ise Okan Buruk'un stresini artırdı. Genç teknik adam, soluğu meslektaşı Aykut Kocaman'ın yanında aldı. Konyasporlu futbolcuların, çok sık sakatlanmalarına ve yerde uzun müddet yatmalarına çok öfkelenen Okan Buruk'un, Kocaman'a bu konuda sitemde bulunduğu ifade edildi.

CAMI İNDİRDİ

Kocaman'ın arkasından öfkeyle bir şeyler söyleyen Buruk, kulübesine geri döndü ve yedek kulübesinin yan tarafında bulunan cama sert bir yumruk attı. Kulübenin camı paramparça oldu.

Hakeme sitem eden Buruk, "Karşılaşmanın hakemi rakibin vakit geçirip geçiremediğini çok anlayamadı. Beraberlik için mücadele eden bir takım vardı ve onları emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımımın da daha iyi olması gerektiğini söylüyorum. Geçen hafta da böyle sürpriz bir gol yedik. Kazanabileceğimiz 2 maç berabere bitti. Avantajımızı yitirdik” açıklamasını yaptı.