Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Denizli galibiyetinden sonra “Vites yükseltmeliyiz” çıkışıyla takımı uyaran Başkan Ali Koç, Sivas dönüşü Ersun Yanal’dan hesap sordu. Ortaya konulan oyundan memnuniyetsizliğini açıkça dile getiren Koç, “Bu futbolla nasıl şampiyon olacağız” diye eleştirdiği Yanal’dan takımı bir an önce toparlamasını istedi. Koç’un Damien Comolli ile de bir toplantı yaptığı, Fransız sportif direktörün faturayı Ersun Yanal’a kestiği öğrenildi.

"Kendinize çekidüzen verin"

Bu arada Ali Koç bu sezon ilk defa soyunma odasına inerken futbolculara sert çıktı. Koç, “Herkes formanın hakkını verecek” uyarısı yaparken, radikal tedbirler alacaklarını vurgulayarak “Kendinizi çekidüzen verin” ikazında bulundu.