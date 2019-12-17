Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın devre arası için gözüne kestirdiği Faslı futbolcu serbest kaldı. Bir dönem Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir formaları giymiş olan Manuel da Costa, Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad’la olan sözleşmesini feshetti. Galatasaray'ın 33 yaşındaki savunmacıya kanca attığı ve devre arasında transfer edilebileceği de konuşulanlar arasında. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde savunmada ve farklı mevkilerde değişimlerin olacağını belirtmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Manuel da Costa, Arabistan takımı Al-İttihad’da forma giydiği 2 sezonda 19 resmi müsabakaya çıkarken, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.