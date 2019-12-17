Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy halkının anket ile belirlediği "Sporun Enleri 2019" töreninde ödül alacaklar belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Yılın Spor İnsanı’ ödülünü kazanırken, ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü' ise eski bakan Murat Başesgioğlu'na verilecek.

‘Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı’ ödülünü Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz alırken, ‘Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı’ ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.

Sporun En’lerinde spor haberlerini başarı ile yansıtan medya mensupları da ödüle layık görüldü. Bu alanda İhlas Haber Ajansı da ‘Jüri Özel’ ödülüne layık görüldü.

Ödül kazananlar yarın akşam düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

Yılın spor insanı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Yaşam boyu onur ödülü

Eski Bakan Murat Başesgioğlu

Yılın en Başarılı kulüp başkanı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

Yılın alt yapıya en çok önem veren başkanı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Yılın spor yöneticisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

Türk sporuna katkı ödülü

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran

Yılın futbol takımı ve teknik direktörü

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş

Yılın futbolcusu

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu

Yılın basketbol takımı ve koçu

Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman

Yılın voleybol takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın erkek sporcusu

Olimpiyat kotası alan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak

Yılın kadın sporcusu

Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu

Yılın en iyi çıkış yapan erkek sporcusu ve antrenörü

Paletli Yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu

Yılın ümit vaat eden sporcusu

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy

Yılın en sempatik sporcusu

Milli okçu Mete Gazoz

Çevreye en duyarlı sporcu

Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen

Yılın en iyi spor kanalı

TRT Spor

Yılın en iyi spor programı

Ajans Saati (TRT Spor)

Jüri özel ödülü

İhlas Haber Ajansı (İHA)

Anadolu Ajansı (AA)

Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı

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Yılın en iyi spor gazetesi

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Yılın en iyi spor sayfası

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Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın

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Yılın en iyi amatör sporda farkındalık oluşturan tv programı ve yapımcısı

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