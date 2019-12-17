Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KULÜPLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Rıza Çalımbay'ın önderliğinde farkı bir hava yakalayan Yiğidolar'ın birçok futbolcusu şimdiden büyük kulüplerin radarına girdi. Sivasspor yönetiminin sezon öncesi yaptığı transferlerle yakalanan güzel hava meyvesini verdi.

BÜYÜKLER KARŞISINDA DURAMIYOR

Son 7 maçını kazanan Sivas ekibi, en yakın rakibi Başakşehir'e 6 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Son olarak kendisinden çok daha yüksek bütçelerle kurulan Fenerbahçe'yi deviren Yiğidolar, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımları yendi. Sadece Galatasaray'dan puan alamayan Çalımbay'ın takımı, Başakşehir ile de 1-1 berabere kaldı.

1,9 MİLYON TL HARCADILAR

Süper Lig'de zirveyi bırakmayan Demir Grup Sivasspor'un ekonomik başarısı da dikkat çekiyor. Yiğidolar, sezon başında kadrosunda bulunan 26 futbolcuyu sadece 1.9 milyon TL karşılığında transfer etti.

MERT HAKAN 350 BİN TL

Kırmızı-beyazlılar şimdi dev ekiplerin peşinde olduğu Emre Kılınç için Boluspor'a bir dönem 900 bin TL, Mert Hakan için ise Menemenspor'a 350 bin TL öderken, Fenerbahçe karşısında golünü atan Fernando için ise Porto'ya sadece 100 bin Euro yani yaklaşık 650 bin TL kiralama bedeli ödedi.

BEDELSİZ TRANSFERLER BÜYÜK KATKI VERDİ

Samassa, Goiano, Kone, Yatabare gibi çok sayıda ismi bedelsiz kadrosuna katan Sivasspor kadroda sadece üç isim için kasasından para çıkardı.

34,5 MİLYON TL KAZANDI

Ligde şu ana kadar 15 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece iki yenilgi gören Sivasspor puan primlerinden de kasasına 34,5 milyon TL koydu.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Hem ekonomik olarak hem de sportif olarak şimdiye kadarki görüntüsüyle büyük başarı yakaladığını ispatlayan Sivas ekibi 15. hafta sonunda Başakşehir'e ve Beşiktaş'a 6 puan, Trabzonspor'a 7 puan, Fenerbahçe'ye 8 puan ve Galatasaray'a 9 puan fark attı.

EMRE KILINÇ GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Sivas ile sözleşmesi mayısta sona eren yıldız ismi ocakta alabilmek için kulübüne 2 milyon Euro önerecek.

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ

Yerli oyuncu kadrosunu zenginleştirmek isteyen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’dan Emre Kılınç’la prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonunda Sivasspor ile kontratı bitecek olan, Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu tercihini Galatasaray’dan yana kullanarak sarı kırmızılı yöneticilerle el sıkıştı.

TOP SİVAS'TA

Galatasaray’ın Emre Kılınç’a ne zaman kavuşacağını ise Sivasspor’un tavrı netleştirecek. Sarı kırmızılılar, her konuda anlaştığı başarılı oyuncuyu ocak ayında formayı giydirmek için kırmızı beyazlı kulübe bonservis bedeli için bir rakam önerecek.

2 MİLYON EURO

Söz konusu rakamın 2 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Sivasspor bu rakamı kabul ederse Emre, sözleşmesinin biteceği mayıs ayından önce sarı kırmızılı formayı giyecek.

MERT HAKAN DA LİSTEDE

Öte yandan Sivasspor'da parlayan diğer isim olan Mert Hakan Yandaş da Galatasaray'ın listesindeki bir diğer isim.. Sivasspor yönetimi, takım içi huzurun bozulmaması için transfer konusunu açmamaya özen gösteriyor.