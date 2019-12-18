Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’u 4-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’ndaki maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından saha karıştı. Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın saha kenarından giderken aralarında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. Bir anda futbolcular sahaya geri döndü ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti ve polis araya girdi.

Polis koridorunun kurulmasının ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler Tuzlaspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Fatih Terim: "Sonuç almak isteyen bir Galatasaray vardı" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor karşısında sahada sonuç almak isteyen bir Galatasaray olduğunu söyledi.

Galatasaray farklı kazandı (Tuzlaspor 0-4 Galatasaray) Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında ilk maçta 2-0 yenildiği Tuzlaspor’u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.