Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çukurkavak Mahallesi Apabağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler M.Z. ve A.Z. isimli şahısları define aramak için kullandıkları 1 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığının kararıyla serbest bırakılırken kazı malzemelerine el konuldu