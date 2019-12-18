Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes deplasmanda Zalgiris'i 74-68 yenerek THY Euroleague'de galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Temsilcimiz bütün kulvarlarda da üst üste 15. maçını kazanarak müthiş bir grafik sergiledi. Lacivert-beyazlılar Beaubois'in 11 sayı bulduğu ilk periyodu 26-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda zorlanan Efes, Micic'in sayılarına rağmen, özellikle Landale'nin skorer oyununu önleyemedi ve Litvanya ekibi soyunma odasına 43-42 önde gitmeyi başardı.

Zalgiris sertleşti

Üçüncü periyodun ilk 6 dakikasında Zalgiris sayı bulamazken Anadolu Efes 7-0'lık seriyle 49-43 öne geçti, bu bölümde Sertaç Şanlı dördüncü faulünü aldı. Anadolu Efes kısır geçen (13-10) periyod sonunda dördüncü çeyreğe 55-53 önde girdi. Bu çeyrekte hakemlerin izin vermesiyle Zalgiris savunma sertliğini arttırdı. Buna rağmen sakin kalmayı bilen Ergin Ataman'ın takımı Micic ve Larkin'in etkili oyunuyla maçtan 74-68 galip ayrıldı.

Harika oynadık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Muhteşem bir maçtı. Euroleague’de her maç Final Four’un final maçı gibi. Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü harika ve zorlu bir atmosfer vardı. Zalgiris çok iyi mücadele etti. Bazen inanılmaz basketler buldular. Ama hiç pes etmedik. Deplasmanda üst üste 7 maç kazanmak hiç kolay değil" açıklaması yaptı.