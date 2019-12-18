Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Obradovic'in takımı bu sonuçla birlikte ligin normal sezonunda 9. yenilgisini aldı. Başa baş oynadığı ilk çeyreği 22-21 geride geçen sarı-lacivertliler soyunma odasına 46-42 üstün dönmeyi bildi. Fredette, Calathes'in sayılarına bir türlü çare üretemeyen Fener son çeyreğine 65-57 mağlup girdiği maçta rakibini yakalasa da 81-78 mağlup olmaktan kurtulamadı. Şampiyonlar Ligi: Gaziantep-ERA Nymburk: 69-79. ULEB Avrupa Kupası: TOFAŞ-Lokomotiv Kuban: 92-90 (Temsilcimiz son 16'ya kaldı)