Obradovic'in takımı bu sonuçla birlikte ligin normal sezonunda 9. yenilgisini aldı. Başa baş oynadığı ilk çeyreği 22-21 geride geçen sarı-lacivertliler soyunma odasına 46-42 üstün dönmeyi bildi. Fredette, Calathes'in sayılarına bir türlü çare üretemeyen Fener son çeyreğine 65-57 mağlup girdiği maçta rakibini yakalasa da 81-78 mağlup olmaktan kurtulamadı. Şampiyonlar Ligi: Gaziantep-ERA Nymburk: 69-79. ULEB Avrupa Kupası: TOFAŞ-Lokomotiv Kuban: 92-90 (Temsilcimiz son 16'ya kaldı)
Fenerbahçe yine kayıp
18.12.2019 - 05:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 05:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY Euroleague'de tatsız bir sezon yaşayan F.Bahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 81-78 mağlup oldu.
Etiketler : fenerbahçe beko,fenerbahçe eurolegue,
669432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/669432.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
15
10
3
2
18
33
2
Başakşehir
15
7
6
2
8
27
3
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
4
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
15
6
6
3
4
24
7
Malatyaspor
15
6
5
4
12
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
10
Göztepe
15
5
5
5
-1
20
11
Gaziantep FK
15
5
5
5
-3
20
12
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
13
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
14
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
18
Ankaragücü
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor - Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe - Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor - Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
15
7
5
3
5
26
4
Ümraniye
15
7
4
4
5
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
9
Balıkesirspor
15
5
5
5
3
20
10
Altay
15
5
5
5
1
20
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
13
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
15
1
6
8
-11
9
18
Eskişehirspor
15
4
2
9
-7
5
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 19:00
Adana Demirspor - ümraniyespor
21.12.2019 14:00
Hatayspor - Adanaspor
21.12.2019 16:30
Eskişehirspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
21.12.2019 19:00
Akhisarspor - Boluspor
22.12.2019 14:00
Osmanlispor - Istanbulspor
22.12.2019 14:00
Erzurumspor - Altay
22.12.2019 16:30
Karagümrük - Keçiörengücü
22.12.2019 19:00
Menemenspor - Bursaspor
23.12.2019 19:00
Giresunspor - Altinordu