Karaman'ın ekibi geride kalan 15 haftalık dilimde evinde dış sahaya göre daha fazla puan yitirdi. Deplasmanlarda yedi maçta dokuz puan bırakan bordo-mavililer iç sahadaki sekiz maçta ise 10 puanlık bir kayıp verdi. Bordo-mavililer adına geçtiğimiz sezondan bu yana süregelen ve henüz çözüm de bulunamayan durum ise skorların tutulamaması... Trabzonspor ligde 15 maçın 12’inde öne geçmeyi başarırken bu maçların altısında puan kaybı yaşadı. Hem de çok ciddi kayıplar. Öne geçilen altı maçta dört beraberlik ve iki mağlubiyet alındı ki bu toplamda 14 puan demekti. Eğer Karaman’ın öğrencileri skorları tutabilmiş olsa, savunma güvenliğini daha ön plana çıkarabilseydi şu anda ligde çok farklı bir konumda olacaktı.
Trabzonspor evinde puan saçıyor
18.12.2019 - 05:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 05:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üç büyüklerin puan saçtıkları haftada büyük ikramı önünde bulan Trabzonspor, Denizli mağlubiyetiyle fırsat tepti.
Etiketler : trabzonspor,trabzonspor deplasman,trabzonspor iç saha,
669433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/669433.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
15
10
3
2
18
33
2
Başakşehir
15
7
6
2
8
27
3
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
4
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
15
6
6
3
4
24
7
Malatyaspor
15
6
5
4
12
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
10
Göztepe
15
5
5
5
-1
20
11
Gaziantep FK
15
5
5
5
-3
20
12
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
13
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
14
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
18
Ankaragücü
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor - Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe - Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor - Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
15
7
5
3
5
26
4
Ümraniye
15
7
4
4
5
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
9
Balıkesirspor
15
5
5
5
3
20
10
Altay
15
5
5
5
1
20
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
13
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
15
1
6
8
-11
9
18
Eskişehirspor
15
4
2
9
-7
5
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
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Adana Demirspor - ümraniyespor
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Eskişehirspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
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Akhisarspor - Boluspor
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Osmanlispor - Istanbulspor
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Erzurumspor - Altay
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Karagümrük - Keçiörengücü
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Menemenspor - Bursaspor
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