Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman'ın ekibi geride kalan 15 haftalık dilimde evinde dış sahaya göre daha fazla puan yitirdi. Deplasmanlarda yedi maçta dokuz puan bırakan bordo-mavililer iç sahadaki sekiz maçta ise 10 puanlık bir kayıp verdi. Bordo-mavililer adına geçtiğimiz sezondan bu yana süregelen ve henüz çözüm de bulunamayan durum ise skorların tutulamaması... Trabzonspor ligde 15 maçın 12’inde öne geçmeyi başarırken bu maçların altısında puan kaybı yaşadı. Hem de çok ciddi kayıplar. Öne geçilen altı maçta dört beraberlik ve iki mağlubiyet alındı ki bu toplamda 14 puan demekti. Eğer Karaman’ın öğrencileri skorları tutabilmiş olsa, savunma güvenliğini daha ön plana çıkarabilseydi şu anda ligde çok farklı bir konumda olacaktı.