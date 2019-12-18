Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray kupa serüvenine hüsranla başlasa da Tuzla’dan rövanşı alarak yoluna devam etti: 4-0. Ali Sami Yen’de oynanan ilk maçta rakibi karşısında 2-0 mağlup olarak herkesi şoke eden sarı-kırmızılılar rövanş maçına mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanmıştı. Galatasaray’ın kaptanları da elini taşın altına koymuş ve Tuzla maçını ayağa kalkış olarak mücadelesi olarak belirlemişti. Fatih Terim de zaten sakatlıklar dışında elindeki bütün as oyuncuları on birde sahaya sürerek kupaya verdiği önemi göstermişti.

Saldırgan Aslan

Gerçekten de hafta içi yapılan konuşmalar etkili olmuş olacak ki belki de bu sezonun en etkili Galatasaray’ı vardı sahada. Başlama düdüğü ile birlikte sarı-kırmızılıların atakları da başladı. 10’da Belhanda’nın ortasına Ömer vurdu. Savunmadan dönen topu önünde bulan Nagatomo tam köşeyi gördü: 1-0. 16’da sağdan Feghouli harika kesti. Arka direkte Falcao hiç bekletmeden vurdu: 2-0. İlk yarının son dakikasında Taylan’ın pasıyla içeri giren Feghouli plase vuruşuyla topu ağlara yolladı: 3-0.

Vites düşürdü

İlk yarıda istediği skoru elde eden Aslan, ikinci devrede tempoyu yavaş yavaş düşürdü. Oyunun mutlak hakimi olan sarı-kırmızılılar istedikleri zaman pozisyona girmeyi başardı. Ancak ilk devre yüksek efor sarf eden Galatasaraylı oyuncuların yorgunluk ibareleri son vuruşlarda kendini gösterdi. 70’te ve 81 ve 88’de net pozisyonlar yakalayan Feghouli kaleciyi geçemese de Belhanda perdeyi indirdi: 4-0. Aslan son16'ya kaldı.

TERİM: YAKIŞANI YAPARIZ

Ciddiye aldık

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Rakibimizi ikinci maç ciddiye aldık. Bize yakışanı yaptık. Ciddiye aldığımız her maç buna benzer şekilde biter esasında. İlk yarı itibariyle 10 küsur pozisyona girildi herhalde. Feghouli ve Falcao'nun performansından memnunum. Falcao'nun fiziği de daha iyi olursa başka bir performans da görebiliriz" derken, "Ben Gökhan Çıra'yı sordum yardımcı antrenöre. Tabii ki soracağım! Bizim altyapıdan çıkmış. Geçen hafta fıtık ameliyatı olmuş. 'Çabuk dönmüşsün' diyecektim. Biz her yerde yakışanı yaparız!" sözlerini kullandı.

Yumruklar sıkıldı

Tuzla-G.Saray maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları arasında önce sahada tartışmalar başladı. Kaptan Muslera, ilk maçın ardından fotoğraf paylaşımı yapan Gökhan Çıra'nın yanına giderek tabelayı gösterdi. İki futbolcunun soyunma odasına giderken tartışmanın büyüdüğü ve işin yumruklaşmaya kadar gittiği iddia edildi. Diğer oyuncular da olaya karışınca statta tansiyonlar tavana vurdu. Soyunma odası koridorları bir anda birbirine saldıran futbolcularla dolarken gerginlik zorlukla yatıştırıldı.

NE CEZA GELECEK?

Faturası 5-10 maç

Muslera-Gökhan Çıra arasında başlayan olaylarda oyunculara gelecek ceza temsilcinin raporuna göre şekillenecek. Eğer bir saldırı söz konusu ise Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi gereğince ceza 5 ila 10 maç arası olacak. Yaşananlar sportmenliğe aykırı bir fiil olarak değerlendirilirse 36. madde 1 ile 3 maç arası ceza öngörüyor.

Feghouli kendine geldi

1 GOL, 1 ASİST

G.Saray'ın eleştirilen oyuncusu Sofiane Feghouli, Tuzlaspor önünde büyük moral depoladı. Cezayirli futbolcu golünü atarken, Falcao'ya da asist yaptı. Bu sezon 17 resmî maçta görev alan yıldız futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

95 GÜN SONRA

Falcao nihayet

Galatasaray’ın sakatlıktan dönen oyuncusu Radamel Falcao, en son gol attığı Kasımpaşa maçının ardından 95 gün sonra Tuzlaspor karşısında ağların havalandırmanın sevincini yaşadı. Kolombiyalı golcüsü 74'te yerini Jimmy Durmaz’a bırakırken alkış aldı.

KÖTÜ DURUMDAYDIK

İnan: Gereksiz olaylar yaşandı

G.Saray Kaptanı Selçuk İnan maçın ardından, ''Kötü bir durumdaydık ama en nihayetinde biz Galatasaray'ız ve bunun farkındayız. İstersek bu turu geçebileceğimizi biliyorduk" derken, "Gereksiz olaylar yaşandı. Muslera asla kimseye hakaret etmez" dedi.

ÇIRA'DAN TERİM'E

Hocam sen mafya mısın?

Tuzla oyuncusu Gökhan Çıra, "Muslera yanıma geldi, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" sözlerini kullandı.