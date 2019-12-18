Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş devre arasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’yi gözüne kestirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da transfer için olumlu rapor verdiği 28 yaşındaki oyuncu için Âdem Ljajic gözden çıkarıldı. Ekonomik olarak zor günler yaşayan ve gelirlerinin neredeyse tamamı temlik altında olmayan Beşiktaş’ta yöneticiler bu transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. Yeni Malatyaspor’da Benevento’dan kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesindeki özel madde sebebiyle çıkış hakkı bulunan Guilherme de siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor.

“Kulüp bulun”

Teknik direktör Abdullah Avcı da hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi. Öte yandan transferin gerçekleşmesi durumunda Guilherme’ye ödenecek olan yıllık ücreti de düşünen siyah-beyazlı yönetim, bütçeyi rahatlatmak için Âdem Ljajic’i kullanmak istiyor. Sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Boşnak asıllı yıldızın menajeri Mirsad Türkcan’a “Kendinize kulüp bulun” mesajı iletildi. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ljajic’in bonservisi, Milan ve Fiorentina’nın devrede olmasına rağmen önceki yönetim tarafından 6,5 milyon avro karşılığında alınmıştı.

ERZİNCAN’A...

Yıldızlar götürülmedi

Kupada bugün 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 24 Erzincanspor’a misafir olacak Beşiktaş’ta Burak, Karius, Gökhan, Roco, Elneny, Ljajic, Atiba, Güven kafilede yer almadı. Sakatlıkları süren Douglas, Ruiz ve N’Koudou ile kırmızı kart cezalısı Caner de bu akşam forma giyemeyecek.

İKİ HAZIRLIK MAÇI

Kamp Antalya’da

Beşiktaş’ın devre arasında kamp yapacağı yer ve tarih belli oldu. Belek’teki Gloria Sports Arena’da hazırlıklarını yapacak olan siyah-beyazlılar, 8 Ocak Çarşamba günü Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd, 10 Ocak Cuma günü de saat 16.30’da Altınordu ile karşılaşacak.