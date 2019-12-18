Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Görevdeki ilk yılında tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Başkan Ali Koç, bu sezon camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmakta kararlı. Tribünlerin sesine kulak vererek Aykut Kocaman’la yolları ayıran ve yine aynı doğrultuda teknik direktörlük koltuğunu Ersun Yanal’a teslim eden Başkan radikal hamlelere hazırlanıyor. Ali Koç’un sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerden sonra Yanal’ın alternatifleri belirlendi. 1999-00’den bu yana takımın en kötü performanslarına imza atan teknik adamların görevine son verildiği bilinirken, geleceğinin Beşiktaş derbisine bağlı olduğunu iddia edilen Yanal’ın yerine Roger Schmidt ve Erol Bulut’un düşünüldüğü öğrenildi. Yönetimin ekonomik sıkıntılara rağmen hamle yapmakta kararlı olduğu, Comolli’nin 52 yaşındaki Alman teknik adamla temasa geçtiği belirtildi.

Hepsi birden gelebilir

Ancak Fenerbahçe için asıl radikal oyuncu transferinde olacak görünüyor. Şu ana kadar 30 transfere imza atan Ali Koç yönetimi, ortalığı yerinden oynatacak isimler için girişimleri hızlandırdı. Adı daha önce de gündeme gelen Mesut Özil için yüz yüze görüşmeler yapan sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen 31 yaşındaki dünya yıldızını bir buçuk seneliğine kiralamaya yakın olduğu öne sürülüyor. Gelecek sezonda takımda katılması planlanan Pedro için de işlemler hızlandı. Chelsea ile sözleşmesi sona erecek 32’lik İspanyol’un bedelsiz ya da çok düşük bir bonservis bedeliyle devre arasında takıma katılması için girişimler sürüyor. Adı Fenerbahçe’yle anılan sürpriz isimse Henry Onyekuru. Nijerya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler Galatasaray’ın yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki oyuncu için Monaco’nun kapısını çaldı.

Derbi rotasyonu

Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor’a konuk olacak Fenerbahçe sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkacak. Asıl neşter ise derbide olacak. Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu yedek soyunacak. Stoperde Sadık’ın boşluğunu Zanka’yla dolduracak Yanal, Ozan’ı Gustavo’nun yanına çekip, sağ açıkta Deniz Türüç’e şans verecek. Cezalı Rodrigues’in görevini ise Tolga Ciğerci üslenecek.

ÖZÜR KURTARMADI

Kartlara para cezası

Sivas deplasmanında kızaran Rodrigues ile Ozan hem takım arkadaşlarından hem de Başkan Ali Koç’tan özür dilemişti. Hatta Ali Koç, Ozan Tufan için “Hak veriyorum ama tasvip etmiyorum” açıklaması yapmıştı. Yönetimin her iki futbolcuya da gereksiz yere kart gördükleri için para cezası verecek.

UMMAN DA OLMADI

Koeman gönderildi

Fenerbahçe’nin büyük hedeflerle göreve getirdiği ancak tarihi hayal kırıklığı yaşadığı hocaların kariyerindeki düşüş sürüyor. Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra uzun süre boşta kalan Phillip Cocu şimdilerde Championship’te Derby’i çalıştırıyor. Koeman ise şubatta başına geçtiği Umman Millî Takımı’ndan dün gönderildi.

Tedbirli sevk

Sivas maçına rakibe arkadan tekme atması sonrası direkt kırmızı kart gören Fenerbahçeli Garry Rodrigues, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Sarı-lacivertli oyuncu bugün kupadaki İstanbulspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş derbisindeki durumu ise yarınki cezaya göre belli olacak.