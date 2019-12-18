Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını kupada Son 16 Turu’na yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada gelişen Erzincanspor atağında Ayhan’ın pasında topu alan Hüseyin Çitay’ın şutunu kaleci Utku kolay kontrol etti.

28. dakikada Erzincansporlu oyuncuların yaptığı pas hatasında topu kapan Erdem’in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Süleyman'da kaldı.

36. dakikada Kerem’in pasını alan Ali Öztürk’ün rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş, üstten auta çıktı.

40. dakikada Ayhan Gürbüz’ün ara pasını alan Halil Yılmaz’ın ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Utku’dan döndü.

45+1. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Utku kornere çeldi.

45+1. dakikada Halil Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muhayer Oktay’ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut üstten auta çıktı.

53. dakikada 24 Erzincanspor’un kazandığı serbest vuruşta Abdurrahman’ın ceza sahasının dışından sert şutu üst direkten döndü.

56. dakikada gelişen 24 Erzincanspor kontratağında Ayhan Gürbüz’ün ceza alanı dışından yaptığı aşırtma vuruş üstten auta çıktı.

57. dakikada Boyd’un sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az fakla yandan auta çıktı.

64. dakikada Lens’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı Umut Nayir kafa vuruşu ile tamamlamak istedi. Ancak top üst direkten döndü.

89. dakikada 24 Erzincanspor atağında kaleci Süleyman’nın uzun pasını Ali Öztürk, Osman Şahin’e indirdi. Ceza alanı içine sarkan Osman, sağ çaprazdan iki Beşiktaşlı oyuncu arasından yaptığı vuruşla takımının ikinci golüne imzasını attı. 2-0

90+1. dakikada gelişen 24 Erzincanspor atağında Muhammed'in ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Utku iki hamlede kontrol etti.