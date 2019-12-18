Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, aralık ayı divan kurulu toplantısında Florya ve Kemerburgaz arazileri hakkında açıklamalarda bulundu. Florya'nın herkesin hayali olan bir yer olduğunu belirten Albayrak, “Ben Florya’ya farklı bakıyordum. Gittiği zaman geceleri uyku tutmadı. Florya dendiği zaman her şey geliyordu aklımıza. Mustafa Cengiz ve yönetici arkadaşlarımızla beraber Florya’yı geri almak için gece gündüz çalıştık. Ben inanıyorum ki 30 milyon insan Florya’yı geri aldığımız için mutlu uyumuştur. Florya’dan bizi çıkarmak istediler ama bizim gidecek bir yerimiz yoktu. Ankara’ya kadar gittik uğraştık. Meclisin bahçesine dahi bir ruhsat alınmışsa, maden ruhsatı alınmışsa çıkarmanın zor olduğunu söylediler. Bizim süremiz dolmuştu. Gidecek başka yerimiz de yoktu. Dün yine maçtan önce tesislerde Fatih hocamızla beraber uzun uzun Florya’yı konuştuk. Bundan önce de başkanımızla konuştu. Florya’yı Allah’ın izni ile rüya bir tesis yapacağız. Allah inşallah ömür verir. Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Bütün her şeyi Florya’nın altına alacağız. İki kat aşağı indireceğiz. Basketi oralardan çıkarıp buralara alacağız. Orayı sadece futbola bırakacağız. Buraları yaparken başkanlarımızın veya sponsorlarımızın isimlerini vereceğiz. Hepimiz gurur duyacak. Allah’ın izni ile adayı da halledeceğiz. Florya’yı bambaşka yapacağız. Kemerburgaz’dan da asla vazgeçmeyeceğiz. Orası da Galatasaray’ın ak sütü gibi hakkıdır, malıdır” diye konuştu.
Abdurrahim Albayrak: 'Florya’yı Allah’ın izni ile rüya bir tesis yapacağız'
18.12.2019 - 14:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya’ya rüya bir tesis yapacaklarını açıklayarak, “Her şeyi sponsorlarla yapacağız. Bütün her şeyi Florya’nın altına alacağız. İki kat aşağı indireceğiz” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Abdurrahim Albayrak,Florya,tesis,
669522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/669522.aspx
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