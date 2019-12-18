Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal'ın eski teknik direktörü Arsene Wenger, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Türk futbolcu Mesut Özil'in herkes gibi ifade özgürlüğünün olduğunu söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız çalıştırıcı, "Mesut Özil'in diğer herkes gibi ifade özgürlüğü var." ifadelerini kullandı.

Mesut'un ifade özgürlüğünü kullanma hakkı olduğunu belirten 70 yaşındaki Wenger, "Düşüncelerini herkesle paylaşmak zorunda değil, ama bunu yapma hakkı var." şeklinde konuştu.

Wenger, herkesin fikirlerinin olduğunu fakat futbolcuların önceliğinin futbol oynamak olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Mesut Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.