Stat: 4 Eylül
Hakemler: Alper Çetin xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx
DG Sivasspor: Ali xx, Papp xx, Fatih xx, Ziya xx, Barış xx, Cofie xx (Uğur dk. 73 x), Traore xx, Armin xx (Aaron dk. 66 x), Emre xx, Erdoğan xx, Kone xx
Yedekler: Muammer, Can, Furkan, Volkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Esenler Erokspor: Özgün xxx, Erhan xxx, Gökcan xx, Berkay xxx, Sinan xx, Efe xxx, Melih xxx, Alper xxx (Emirhan dk. 90 ?), Emre xx (Eray dk. 66 xx), Halil xxx, Abdurrahman xxx
Yedekler: Hasan, Bilal, Talha, Burak, Eray
Teknik Direktör: Halit Üçkaleler
Goller: Alper (dk. 78) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Efe (Esenler Erokspor)
Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1
18.12.2019 - 18:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında DG Sivasspor, Esenler Erokspor’u evinde konuk etti. Mücadele Esenler'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ilk maçtan 2-0 galip ayrılan Sivasspor tur atlayan ekip oldu.
Stat: 4 Eylül
Kaynak: İHA
Etiketler : Ziraat Türkiye Kupası,
669550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/669550.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
15
10
3
2
18
33
2
Başakşehir
15
7
6
2
8
27
3
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
4
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
15
6
6
3
4
24
7
Malatyaspor
15
6
5
4
12
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
10
Göztepe
15
5
5
5
-1
20
11
Gaziantep FK
15
5
5
5
-3
20
12
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
13
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
14
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
18
Ankaragücü
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor - Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe - Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor - Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
15
7
5
3
5
26
4
Ümraniye
15
7
4
4
5
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
9
Balıkesirspor
15
5
5
5
3
20
10
Altay
15
5
5
5
1
20
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
13
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
15
1
6
8
-11
9
18
Eskişehirspor
15
4
2
9
-7
5
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 19:00
Adana Demirspor - ümraniyespor
21.12.2019 14:00
Hatayspor - Adanaspor
21.12.2019 16:30
Eskişehirspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
21.12.2019 19:00
Akhisarspor - Boluspor
22.12.2019 14:00
Osmanlispor - Istanbulspor
22.12.2019 14:00
Erzurumspor - Altay
22.12.2019 16:30
Karagümrük - Keçiörengücü
22.12.2019 19:00
Menemenspor - Bursaspor
23.12.2019 19:00
Giresunspor - Altinordu