Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Barcelona'daki protestolar nedeniyle ertelemeli oynanan El Clasico'da gol sesi çıkmadı. Camp Nou'da Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etti. İki takımın da genel olarak yüksek tempoda oynadığı mücadelede taraflar birçok gol pozisyonuna girse de skor tabelası değişmedi.

17 YIL SONRA GOLSÜZ MAÇ!

90 dakikada gol sesi çıkmayınca sezonun ilk El Clasico'su 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından La Liga'da zirveyi paylaşan iki takım da 36 puana ulaştı. Öte yandan 17 yıl ve 49 maç sonra El Clasico'da bir maç golsüz tamamlanmış oldu.