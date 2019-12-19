Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Everton, Goodison Park'ta Leicester City'i konuk etti. Normal süresi 2-2 tamamlanan ve direkt penaltılara giden karşılaşma, Leicester City'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leicester City, 26. dakikada Maddison ve 29. dakikada Evans'ın golleriyle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda hücumlarını sıklaştıran Everton önce 70. dakikada Davies, sonra da 90+1. dakikada Baines ile durumu 2-2'ye getirdi ve maç penaltılara gitti.

Kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çeviren Leicester City, rakibinin 2 penaltı kaçırması sonrasında yarı finale çıkan takım oldu.

CENK ÖNCE ASİST YAPTI, SONRA PENALTI KAÇIRDI

Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, müsabakaya 79. dakikada dahil oldu ve Baines'in golünde asisti yapan isim oldu. 28 yaşındaki milli futbolcu, penaltılara giden mücadelede takımının ilk penaltısını gole çeviremedi.

ÇAĞLAR YEDEK BAŞLADI, SONRADAN GİRDİ

Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Söyüncü, 82. dakikada Albrighton'ın yerine oyuna girdi.