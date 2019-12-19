Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Wolfsburg ile Schalke karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. İlk yarısı 0-0 biten maçta Schalke, Ozan Kabak'ın 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Wolfsburg, Kevin Mbabu'nun attığı golle 82'de eşitliği sağladı. Golde Schalke kalecisi Schubert, tuttuğu topu elinden kaçırarak büyük bir hata yaptı.

AHMED KUTUCU KADROYA ALINMADI

Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Ahmed Kutucu ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Bu sonucun ardından Schalke puanını 29'a, Wolfsburg ise 24'e yükseltti. Wolfsburg, hafta sonunda Bayern Münih'e konuk olacak. Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.