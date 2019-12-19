Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda finale kalan takımlar belli oldu. AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek final mücadelesinin online elemelerinde rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer büyük finalde karşı karşıya gelecekler.

Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyunseverler etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilecekler.