Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0
86. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Berkay'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, şutunu çekti. Kaleye yönelen topa Miraç Acer'in eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Muhammet Arslantaş, topu filelere gönderdi: 2-0
Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek kupada adını son 16 turuna yazdırdı.