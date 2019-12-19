TRABZONSPOR 4-1 ALTAY
- 83. dakikada Altay'ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta Tatos'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Marco Pixao'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu.
- 71. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen İvanildo Fernandes, kafa vuruşuyla Trabzonspor'un 4. golünü Altay filelerine gönderdi.
- 64. dakikada Daniel Sturridge'in ağlara gönderdiği gol Trabzonspor'u Altay karşısında 3-0'lık üstünlüğe taşıdı.
- 56. dakikada Caleb Ekuban'ın golüyle Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı.
- Trabzonspor Daniel Sturridge'in golüyle rakibi karşısında 51. dakikada 1-0 öne geçti.
- İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.
- İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 20:45
HAKEM: Burak Şeker
YAYIN: ASpor
İLK 11'LER!
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
ALTAY: Cihan, Mesut Can, Cenk, Erhan, Gençer, Özgür, Mustafa, Tatos, Putsila, Alhassan, Leandrinho.
TEKNİK DİREKTÖR: Ali Tandoğan